«Феррари» подтвердила, что Леклер пропустит вторую тренировку Гран-при Канады

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» подтвердила, что пилот коллектива Шарль Леклер пропустит вторую тренировку Гран-при Канады.

«Из-за повреждений автомобиля, полученных в аварии во время первой практики, Леклер не примет участия во второй тренировке, поскольку его монокок будет подлежать замене. Согласно регламенту, Шарль сможет выступить в третьей тренировке», — гласит заявление «Феррари».

Леклер заблокировал покрышки на торможении перед третьим поворотом и попробовал проскочить поворот по прямой, однако не оценил ситуацию и врезался во внутреннюю стену в повороте. На машине Шарля повреждена левая часть, в том числе обе подвески с этой стороны.