Эксперт назвал главную деталь, которой Норрису не хватает, чтобы быть фаворитом чемпионата

Бывший гонщик Формулы-1, комментатор и эксперт Мартин Брандл высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«Я думаю, Ландо показал несколько выдающихся результатов. Его победы в Австралии и Монако были высшим пилотажем. Любой гонщик в истории этого вида спорта хотел бы иметь подобные победы в своём послужном списке. Но, похоже, Ландо не способен делать это каждый уикенд.

Если бы он был стабилен, то был бы явным фаворитом чемпионата. Так что, я думаю, что ему не хватает стабильности показывать свои лучшие выступления каждый день, каждый уикенд. Но я всё равно чувствую, что Ландо стал более довольным и сейчас больше доверяет себе и машине», — сказал Мартин Брандл в эфире Sky Sports.