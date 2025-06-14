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Расселл — лучший во второй тренировке Гран-при Канады, Норрис — второй

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Канады. Вторым по итогам сессии стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, третье время осталось за пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам сессии стал восьмым, четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен показал девятый результат.

Лидер сезона-2025 Оскар Пиастри из «Макларена» стал шестым.

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл в ходе сессии разбил машину.

Формула-1. Гран-при Канады. Первая свободная практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.11,123

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,028

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,288

4. Александер Албон («Уильямс») +0,322

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,335

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,439

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,508

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,530

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,543

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,628

11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0,676

12. Пьер Гасли («Альпин») +0,751

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0,773

14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0,791

15. Юки Цунода («Ред Булл») +0,816

16. Оливер Берман («Хаас») +0,957

17. Эстебан Окон («Хаас») +1,052

18. Франко Колапинто («Альпин») +1,775

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — без времени

20. Шарль Леклер («Феррари») — без времени.