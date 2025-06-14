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Леклер: это была очень глупая авария. Уверен, она не повредит уикенду

Леклер: это была очень глупая авария. Уверен, она не повредит уикенду
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственную ошибку, которая привела к аварии на первой практике Гран-при Канады и необходимости менять шасси.

«Прежде всего, мне очень жаль всю команду, потому что ты никогда не хочешь подобного. Это была очень глупая авария. Я заблокировал колесо, но думал, что все равно сумею пройти этот поворот. Я знал, что заеду на траву, но думаю, что будет достаточно, чтобы не задеть стену.

Я просто всё неверно оценил, но такая неверная оценка привела к серьёзным последствиям, потому что когда крыло коснулось шасси, то фактически пробило его, а мы не можем использовать два шасси за день.

Это больно, ведь стоило нам пропущенных кругов, но позитивный момент в том, что я чувствовал себя в машине очень уверенно, мы были весьма конкурентоспособны — не знаю, насколько это важно, ведь это был только третий быстрый круг дня.

Авария не влияет на мою уверенность в себе. Уверен, она не повредит уикенду. В квалификации у меня будет должная скорость. Насколько конкурентоспособны мы окажемся, это уже другой вопрос — посмотрим. Но уверен, что я лично выдам сто процентов", — приводит слова Леклера Motorsport Week.

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