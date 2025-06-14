«Я уже начинаю терять терпение». Сайнс — о проблемах «Уильямса» в текущем сезоне

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о выступлениях своей команды в текущем сезоне.

«Я думаю, что в Испании, если бы тот уик-энд сложился идеально, мы бы могли заработать очки. И даже если нам это не удалось, мы всё равно были командой, которая добилась в Барселоне наиболее заметного прогресса по сравнению с другими. А это свидетельствует о том, что направление развития выбрано правильное.

Просто пока наша машина недостаточно хорошо справляется с трассами такого типа, и мы должны продолжать работать в том же направлении. Хотя итоги моего уик-энда в Барселоне неважные, я постараюсь воздержаться от избыточной реакции. Понимаю, что это тоже часть процесса, и считаю, что надо усвоить и этот трудный урок.

Я уже начинаю терять терпение, поскольку позади девять гонок, и я показываю хорошие скорости. Думаю, я уже неплохо адаптировался к машине и сработался с командой, но не зарабатываю очков, и в этом вопросе нужно навести порядок», — приводит слова Карлоса газета Marca.

Напомним, после десяти этапов Сайнс занимает 13-е место в личном зачёте «Формулы-1», набрав 12 очков.

«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота