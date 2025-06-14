Стюарда Гран-при Канады Ф-1 отстранили от работы прямо по ходу уикенда

Бывший гонщик Формулы-1 Дерек Уорик отстранён от работы на Гран-при Канады, где он являлся одним из трёх судей. ФИА приняла соответствующее решение на фоне недавних комментариев Уорика в СМИ о нескольких пилотах Ф-1.

«После недавних комментариев в СМИ, которые не были авторизованы, ФИА приняла решение отстранить Дерека Уорика от его обязанностей гонщика-стюарда на Гран-при Канады. Он будет заменён Энрике Бернольди, который будет работать из удалённого операционного центра в Женеве оставшуюся часть уикенда. После обсуждений Дерек признал, что его комментарии были опрометчивыми с учётом его роли стюарда ФИА, и извинился. Он возобновит свои обязанности стюарда на предстоящем Гран-при Австрии», — гласит заявление ФИА.

На днях Уорик заявил, что Льюис Хэмилтон может задуматься о завершении карьеры, а «Ред Булл» ошибся с решением убрать Серхио Переса.