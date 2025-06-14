Ферстаппен отреагировал на ухудшение формы «Ред Булл» во второй практике ГП Канады

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал девятый результат во второй практике Гран-при Канады после быстрейшего времени в первой.

«Сегодня всё было в порядке. В первой практике я был доволен машиной, а вторая оказалась чуть сложнее по ряду причин. Баланс стал хуже, ощущения от машины были менее комфортными, что нам нужно изучить. Но в целом, я думаю, это был довольно позитивный день для нас. Если мы сможем вернуться к ощущениям, которые были в первой практике, то хорошо выступим.

Посмотрим, как всё сложится в квалификации. Есть ещё одна тренировка, чтобы всё сделать как следует. Нам просто нужно попасть в хорошее рабочее окно, и тогда посмотрим, как высоко мы можем забраться в квалификации", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».