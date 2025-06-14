Хэмилтон заявил, что попасть в третий сегмент квалификации ГП Канады Ф-1 будет непросто

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» прокомментировал результаты двух практик Гран-при Канады. В первой он показал пятый результат, а во второй — восьмой.
«Не очень хорошо. Мне нравится здесь ездить, и публика в пятницу была потрясающей, но машина сильно отличается от того, какие ощущения я испытывал здесь в прошлом. В первой практике всё было в порядке, затем мы внесли некоторые изменения. Честно говоря, я думал, что машина быстрее, а мы просто пилотировали медленнее, или они [наши соперники] ехали быстрее.
Не знаю, что возможно в квалификации. Я думаю, что попасть в третий сегмент с таким темпом будет непросто, но не невозможно. Тогда, я думаю, бороться за попадание в первую пятёрку будет непросто», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport Week.
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