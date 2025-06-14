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Хэмилтон заявил, что попасть в третий сегмент квалификации ГП Канады Ф-1 будет непросто

Хэмилтон заявил, что попасть в третий сегмент квалификации ГП Канады Ф-1 будет непросто
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» прокомментировал результаты двух практик Гран-при Канады. В первой он показал пятый результат, а во второй — восьмой.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Свободная практика 2
14 июня 2025, суббота. 00:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.123
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.028
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.288

«Не очень хорошо. Мне нравится здесь ездить, и публика в пятницу была потрясающей, но машина сильно отличается от того, какие ощущения я испытывал здесь в прошлом. В первой практике всё было в порядке, затем мы внесли некоторые изменения. Честно говоря, я думал, что машина быстрее, а мы просто пилотировали медленнее, или они [наши соперники] ехали быстрее.

Не знаю, что возможно в квалификации. Я думаю, что попасть в третий сегмент с таким темпом будет непросто, но не невозможно. Тогда, я думаю, бороться за попадание в первую пятёрку будет непросто», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport Week.

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