Фредерик Вассёр жёстко раскритиковал итальянские СМИ за слухи про «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр раскритиковал итальянские СМИ, которые на днях дружно сообщили, что о недовольстве верховного руководства «Скудерии» результатами команды и возможной замене Вассёра.

«Прежде всего, я должен сохранять спокойствие, а то придётся идти к стюардам. Это некоторые итальянские СМИ — не все, но некоторые. У меня-то проблем нет, я смогу справиться. Но я не понимаю их цели. Если облить грязью команду, то я не понимаю, зачем. Возможно, для них это единственный способ существовать. Но это очень вредит команде.

Это приводит к потере концентрации. С начала уикенда мы думаем только про это. Если цель журналистов была в этом, они её добились. Но, думаю, это не тот путь, чтобы мы оказались способны выиграть чемпионат. По крайней мере, не с такими журналистами вокруг нас.

Когда я приходил в команду, то знал, в каком положении находится здесь руководитель. Мне с этим справляться легко. Вопрос скорее в сотрудниках команды. У них же есть семьи — жёны, дети… Такое отношением к ним неуважительно. Больше не желаю говорить об этих глупостях", — приводит слова Вассёра F1i.