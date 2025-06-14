Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фредерик Вассёр жёстко раскритиковал итальянские СМИ за слухи про «Феррари»

Фредерик Вассёр жёстко раскритиковал итальянские СМИ за слухи про «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр раскритиковал итальянские СМИ, которые на днях дружно сообщили, что о недовольстве верховного руководства «Скудерии» результатами команды и возможной замене Вассёра.

«Прежде всего, я должен сохранять спокойствие, а то придётся идти к стюардам. Это некоторые итальянские СМИ — не все, но некоторые. У меня-то проблем нет, я смогу справиться. Но я не понимаю их цели. Если облить грязью команду, то я не понимаю, зачем. Возможно, для них это единственный способ существовать. Но это очень вредит команде.

Это приводит к потере концентрации. С начала уикенда мы думаем только про это. Если цель журналистов была в этом, они её добились. Но, думаю, это не тот путь, чтобы мы оказались способны выиграть чемпионат. По крайней мере, не с такими журналистами вокруг нас.

Когда я приходил в команду, то знал, в каком положении находится здесь руководитель. Мне с этим справляться легко. Вопрос скорее в сотрудниках команды. У них же есть семьи — жёны, дети… Такое отношением к ним неуважительно. Больше не желаю говорить об этих глупостях", — приводит слова Вассёра F1i.

Материалы по теме
Сразу три итальянских издания заявили о недовольстве в «Феррари» работой Вассёра
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android