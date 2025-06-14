Расселл объяснил успех «Мерседеса» после лучшего времени во второй практике ГП Канады Ф-1

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» объяснил, за счёт чего смог показать лучшее время во второй практике Гран-при Канады.

«Приятно быть на первом месте в конце дня, но это только пятница. Тем не менее, это оказался позитивный день для нас как для команды. Мы начали уикенд, рассчитывая, что более прохладная погода и не очень ровное покрытие на трассе нас устроят, и, по крайней мере сегодня, похоже, так оно и было. Мне удалось проехать хороший круг во второй практике и, вероятно, оптимизировать нашу машину. Возможно, это немного польстило нам, но мы надеемся, что до конца уикенда будем в одной компании с обычными для нас соперниками.

Будет интересно посмотреть, какова стратегия использования шин в квалификации. При использовании состава C6 разрыв между мягкими и средними шинами на протяжении одного круга не так заметен, как при использовании более жёстких шин. Многие команды, включая нас, решили использовать сегодня только один комплект шин «медиум», поэтому у нас есть возможность поставить их в субботу», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.