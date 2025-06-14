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«Худшая пятница в году». Норрис — о двух практиках Гран-при Канады Формулы-1

«Худшая пятница в году». Норрис — о двух практиках Гран-при Канады Формулы-1
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Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен» подвёл итоги двух пятничных тренировок на Гран-при Канады. В первой он показал седьмое время, а во второй — второе.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Свободная практика 2
14 июня 2025, суббота. 00:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.123
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.028
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.288

«Нам нужно улучшить работу машины. На трассе все в одной лодке, а сама по себе Канада — сложная, но пока это определённо была наша худшая пятница в году. Может быть, трасса не худшая с точки зрения темпа, но просто самая сложная для прохождения круга и самая запутанная. Мы не сильно отстаём, но нам необходимо немного облегчить пилотаж.

Честно говоря, наши обновления не сильно изменили разницу от ощущений болида, но я думаю, что трудно судить об этом по одному треку. Тут нужно больше времени для понимания. Но я бы сказал, что это был сложный день, возможно, один из самых сложных, которые у нас были в этом году. Мы немного сбавили темп по сравнению с некоторыми другими. В конце всё выглядело не так, как хотелось, но было просто сложно проехать круг и быть последовательным. У меня вышел один хороший круг за всю сессию, так что нам есть над чем поработать», — приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.

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