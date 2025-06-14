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«Негативное влияние». Марко — о девятом месте Ферстаппена во второй практике ГП Канады

«Негативное влияние». Марко — о девятом месте Ферстаппена во второй практике ГП Канады
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о результатах коллектива в двух практиках Гран-при Канады. Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой тренировке и девятое — во второй.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Свободная практика 2
14 июня 2025, суббота. 00:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.123
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.028
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.288

«Между первой и второй тренировками произошли два небольших изменения, которые оказали относительно сильное негативное влияние на управляемость. Это означает, что мы возвращаемся [к предыдущей конфигурации], но это показывает, насколько узким является окно настроек, в котором работает наша машина.

Я думаю, что гоночный уикенд был очень хорошим. Мы были примерно на одном уровне с Пиастри, и износ шин также был в пределах нормы. Так что мы с оптимизмом смотрим в завтрашний день. Я верю, что мы в числе лидеров», — приводит слова Марко Racingnews365.

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