«Не собираюсь уезжать, даже в «Альпин». Хорнер — о слухах об уходе из «Ред Булл»

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер во время пятничных тренировок десятого этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Канады в очередной раз прокомментировал слухи о возможном уходе из австрийского коллектива.

«Вы знаете этот бизнес. В этом паддоке ходит много слухов… Я никуда не собираюсь уходить. Я уже говорил, что всегда приятно, когда тебя ассоциируют с другими командами, особенно с такими, как «Феррари». Но я никуда не собираюсь уезжать, даже в «Альпин», как сообщалось. Я работаю здесь уже 21 год и у меня нет ни малейшего намерения быть где-либо ещё», — приводит слова Хорнера Sky Sports.