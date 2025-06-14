Стролл ответил, повлияла ли авария во второй практике ГП Канады на его травму рук
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26-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», ответил, повлияла ли его авария в начале второй практики десятого этапа Гран-при Канады на травму рук, из-за которой он был вынужден отказаться от участия в основной гонке Гран-при Испании.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Свободная практика 2
14 июня 2025, суббота. 00:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.123
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.028
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.288
«Просто немного недостаточной поворачиваемости и я задел стену. Но было приятно вернуться за руль в пятницу, так что я счастлив. Авария никак не повлияла на мои руки, чувствую отлично. Постараемся восстановить темп и показать себя в субботу. Но, к сожалению, мы не смогли по-настоящему ощутить установленные обновления», — приводит слова Стролла издание PlanetF1.
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