Стролл ответил, повлияла ли авария во второй практике ГП Канады на его травму рук

26-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», ответил, повлияла ли его авария в начале второй практики десятого этапа Гран-при Канады на травму рук, из-за которой он был вынужден отказаться от участия в основной гонке Гран-при Испании.

«Просто немного недостаточной поворачиваемости и я задел стену. Но было приятно вернуться за руль в пятницу, так что я счастлив. Авария никак не повлияла на мои руки, чувствую отлично. Постараемся восстановить темп и показать себя в субботу. Но, к сожалению, мы не смогли по-настоящему ощутить установленные обновления», — приводит слова Стролла издание PlanetF1.