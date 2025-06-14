Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Отношения с гонщиком должны выходить за рамки бумаги». Хорнер — о контракте Ферстаппена

«Отношения с гонщиком должны выходить за рамки бумаги». Хорнер — о контракте Ферстаппена
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о контракте четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена.

«В контрактах пилотов есть пункты о скорости, и в течение года, которые, как правило, приходятся на летнее время, всё становится на свои места. Но отношения с гонщиком должны выходить за рамки того, что написано на листке бумаги. Речь должна идти об их комфорте в команде, об их уверенности в коллективе, и с Максом никогда не было никаких разговоров о том, чтобы он перешёл в другое место.

Его преданность делу была абсолютной. Он был последователен в том, что он говорил вам, ребята [СМИ], так что для нас главное — как мы можем совершенствоваться, как мы можем стать лучше, а не ссылаться на лист бумаги. Я всегда думаю, что в жизни, если тебе приходится ссылаться на контракт, у тебя проблемы. Речь идет об отношениях с водителем и о доверии друг к другу», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Материалы по теме
«Негативное влияние». Марко — о девятом месте Ферстаппена во второй практике ГП Канады
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android