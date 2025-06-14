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Албон объяснил, за счёт чего попал в топ-5 в двух практиках Гран-при Канады

Албон объяснил, за счёт чего попал в топ-5 в двух практиках Гран-при Канады
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29-летний тайско-британский автогонщик Формулы-1 Александер Албон из команды «Уильямс» подвёл итоги двух практик Гран-при Канады. В первой он показал второе время, а во второй — четвёртое.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Свободная практика 2
14 июня 2025, суббота. 00:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.123
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.028
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.288

«Очень позитивный день. Мы с ходу взялись за дело; возможно, у нас была другая программа, чем у всех остальных в первой практике, но и во второй тренировке мы чувствовали себя хорошо. Машина сильна, у нас хороший пакет обновлений, и мы сможем достичь намеченных на квалификацию целей в третьем сегменте.

Тем не менее, нам ещё предстоит поработать над улучшением машины, и это хорошо, поскольку показывает, что нам нужно исследовать более широкие возможности. В то же время, поскольку мы быстры, мы не хотим слишком многого менять, поэтому необходимо соблюдать баланс», — приводит слова Албона пресс-служба команды.

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