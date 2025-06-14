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Вассёр отреагировал на слухи о возможном уходе Леклера из «Феррари»

Вассёр отреагировал на слухи о возможном уходе Леклера из «Феррари»
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о будущем 27-летнего пилота коллектива Шарля Леклера на фоне слухов о возможном уходе монегаска.

«Я думаю, что у Шарля с нами долгосрочный контракт. В каждом интервью с начала сезона он всегда говорил, что хочет остаться в «Феррари», что он хочет побеждать с командой и что его будущее — в «Феррари». Но каждый понедельник появляется статья, в которой говорится: «Шарль уйдёт в следующем году», — приводит слова Вассёра итальянское издание Motorsport.

Ранее Вассёр обрушился с критикой на итальянскую прессу, которая опубликовала ряд статей про недовольство Фредериком в «Феррари».

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