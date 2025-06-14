Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилот Ф-2 раскритиковал Стролла за вызывающее поведение на пресс-конференции в Канаде

Пилот Ф-2 раскритиковал Стролла за вызывающее поведение на пресс-конференции в Канаде
Аудио-версия:
Комментарии

Нидерландский гонщик Формулы-2 Рихард Версхор из команды «МП Мотоспорт» раскритиковал пилота Формулы-1 Лэнса Стролла («Астон Мартин») за поведение на пресс-конференции Гран-при Канады в четверг перед началом уикенда. Стролл сидел, развалившись на диване, и жевал резинку, избегая вопросов о своей травме и предполагаемой вспышке гнева после квалификации в Испании.

«Да, это было нехорошо, верно? Я не хочу говорить об этом слишком много, но есть парни, которые сделали бы всё, чтобы выступать в Формуле-1. Лично меня очень расстраивает то, как он себя ведёт. Не проявляет интереса и просто не отвечает [на вопросы]. Это действительно расстраивает. Есть ребята, которые хотели бы быть там, но, похоже, к нему это не относится», — приводит слова Версхора издание GPblog.

Материалы по теме
Стролл ответил, повлияла ли авария во второй практике ГП Канады на его травму рук
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android