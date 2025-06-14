Пилот Ф-2 раскритиковал Стролла за вызывающее поведение на пресс-конференции в Канаде

Нидерландский гонщик Формулы-2 Рихард Версхор из команды «МП Мотоспорт» раскритиковал пилота Формулы-1 Лэнса Стролла («Астон Мартин») за поведение на пресс-конференции Гран-при Канады в четверг перед началом уикенда. Стролл сидел, развалившись на диване, и жевал резинку, избегая вопросов о своей травме и предполагаемой вспышке гнева после квалификации в Испании.

«Да, это было нехорошо, верно? Я не хочу говорить об этом слишком много, но есть парни, которые сделали бы всё, чтобы выступать в Формуле-1. Лично меня очень расстраивает то, как он себя ведёт. Не проявляет интереса и просто не отвечает [на вопросы]. Это действительно расстраивает. Есть ребята, которые хотели бы быть там, но, похоже, к нему это не относится», — приводит слова Версхора издание GPblog.