Новый Golf побил рекорд серийных Volkswagen на «Нордшляйфе»

Лимитированная модель Volkswagen Golf GTI Edition 50, посвящённая 50-летию Golf первого поколения, стала самым быстрым автомобилем марки на «Северной петле» «Нюрбургринга».

Бенни Лёйхтер за рулём Volkswagen Golf GTI Edition 50 Фото: Volkswagen

Немецкий пилот Бенни Лёйхтер за рулём новинки проехал круг за 7:46.13, что более чем на секунду быстрее предыдущего рекорда автомобилей Volkswagen (7:47.31), установленного Лёйхтером в 2022 году на Golf VIII R 333 «20 Years».

Бенни Лёйхтер за рулём Volkswagen Golf GTI Edition 50 Фото: Volkswagen

Официально Volkswagen Golf GTI Edition 50 ещё не представлена: презентация новинки состоится 20 июня в рамках мероприятий на «24 часах Нюрбургринга». Технические подробности об автомобиле пока не сообщаются.

Volkswagen Golf GTI Edition 50 Фото: Volkswagen

Отметим, что в данный момент рекорд «Нордшляйфе» для полноприводных автомобилей принадлежит Honda Civic Type R S grade, на которой Нестор Жиролами показал время 7:39.691.