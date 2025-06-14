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Новый Golf побил рекорд серийных Volkswagen на «Нордшляйфе»

Новый Golf побил рекорд серийных Volkswagen на «Нордшляйфе»
Volkswagen Golf GTI Edition 50
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Лимитированная модель Volkswagen Golf GTI Edition 50, посвящённая 50-летию Golf первого поколения, стала самым быстрым автомобилем марки на «Северной петле» «Нюрбургринга».

Бенни Лёйхтер за рулём Volkswagen Golf GTI Edition 50

Бенни Лёйхтер за рулём Volkswagen Golf GTI Edition 50

Фото: Volkswagen

Немецкий пилот Бенни Лёйхтер за рулём новинки проехал круг за 7:46.13, что более чем на секунду быстрее предыдущего рекорда автомобилей Volkswagen (7:47.31), установленного Лёйхтером в 2022 году на Golf VIII R 333 «20 Years».

Бенни Лёйхтер за рулём Volkswagen Golf GTI Edition 50

Бенни Лёйхтер за рулём Volkswagen Golf GTI Edition 50

Фото: Volkswagen

Официально Volkswagen Golf GTI Edition 50 ещё не представлена: презентация новинки состоится 20 июня в рамках мероприятий на «24 часах Нюрбургринга». Технические подробности об автомобиле пока не сообщаются.

Volkswagen Golf GTI Edition 50

Volkswagen Golf GTI Edition 50

Фото: Volkswagen

Отметим, что в данный момент рекорд «Нордшляйфе» для полноприводных автомобилей принадлежит Honda Civic Type R S grade, на которой Нестор Жиролами показал время 7:39.691.

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