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В «Ред Булл» объяснили, почему Цунода не получил обновления, установленные у Ферстаппена

В «Ред Булл» объяснили, почему Цунода не получил обновления, установленные у Ферстаппена
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Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган объяснил, почему японский пилот команды не получил пакет обновлений, установленный болид четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена на Гран-при Канады.

«Мы постараемся установить обновления по ходу этого уикенда, но это в некоторой степени зависит от того, как пакет будет работать, и если мы сможем, то, конечно, сделаем. В наших интересах, чтобы Юки был в лучшей форме, это просто неудачные обстоятельства», — приводит слова Монагана издание Racingnews365.

В первой практике в Канаде Цунода показал 10-й результат, а во второй продемонстрировал 15-е время.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Свободная практика 2
14 июня 2025, суббота. 00:00 МСК
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