В «Ред Булл» объяснили, почему Цунода не получил обновления, установленные у Ферстаппена

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган объяснил, почему японский пилот команды не получил пакет обновлений, установленный болид четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена на Гран-при Канады.

«Мы постараемся установить обновления по ходу этого уикенда, но это в некоторой степени зависит от того, как пакет будет работать, и если мы сможем, то, конечно, сделаем. В наших интересах, чтобы Юки был в лучшей форме, это просто неудачные обстоятельства», — приводит слова Монагана издание Racingnews365.

В первой практике в Канаде Цунода показал 10-й результат, а во второй продемонстрировал 15-е время.