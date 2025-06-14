Ferrari представила особый спорткар, посвящённый победам в «24 часах Ле-Мана»

Компания Ferrari представила особую версию 296 Speciale в конфигурации Piloti Ferrari, подготовленную в рамках программы Ferrari Tailor Made. Автомобиль создан в честь побед гиперкаров «Скудерии» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), а его презентация состоялась на трассе «Сарте», на которой в этот уикенд проходит легендарный марафон «24 часа Ле-Мана».

Сообщается, что автомобиль создан для тех, у кого есть опыт езды по гоночной трассе. Он был представлен в ливрее, отсылающей к гиперкару Ferrari 499P № 51, на котором Алессандро Пер Гуиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци победили в Ле-Мане в 2023 году. Автомобиль также доступен в цветах Rosso Scuderia, Blu Tour De France, Nero Daytona и Argento Nürburgring.

Ferrari 296 Speciale Piloti Ferrari Фото: Ferrari

Технически эта машина не отличается от Ferrari 296 Speciale, представленной в апреле 2025 года. Она оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой двигатель V6 с двойным турбонаддувом, мощностью 648 кВт (880 л. с.). В отличие от 296 GTB, двигатель 296 Speciale облегчён и усилен компонентами, которые используются в силовых установках машин Формулы-1.

Кроме того, 296 Speciale легче 296 GTB и генерирует на 20% больше прижимной силы. До 100 км/ч Ferrari 296 Speciale разгоняется за 2,8 секунды, а её максимальная скорость превышает 330 км/ч.