«Избалованный ребёнок». Комментатор — о Лэнсе Стролле

Нидерландский комментатор Олав Мол раскритиковал 26-летнего канадского гонщика Формулы-1 Лэнса Стролла из команды «Астон Мартин» за его отношение к «Королевским гонкам».

«Я никогда не знал, чтобы он был каким-то другим, вот в чём проблема. Этот мальчик не живёт в нормальном мире. Если вы говорите об избалованном ребенке, то после него можно поставить двоеточие и сказать — Лэнс Стролл», — приводит слова Мола издание GPblog.

Стролл дебютировал в Формуле-1 в сезоне 2017 года в составе «Уильямса». За год до этого был резервным гонщиком британской команды. После двух сезонов перешёл в «Рейсинг Пойнт», владельцем которого стал его отец Лоуренс Стролл.