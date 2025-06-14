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«Избалованный ребёнок». Комментатор — о Лэнсе Стролле

«Избалованный ребёнок». Комментатор — о Лэнсе Стролле
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Нидерландский комментатор Олав Мол раскритиковал 26-летнего канадского гонщика Формулы-1 Лэнса Стролла из команды «Астон Мартин» за его отношение к «Королевским гонкам».

«Я никогда не знал, чтобы он был каким-то другим, вот в чём проблема. Этот мальчик не живёт в нормальном мире. Если вы говорите об избалованном ребенке, то после него можно поставить двоеточие и сказать — Лэнс Стролл», — приводит слова Мола издание GPblog.

Стролл дебютировал в Формуле-1 в сезоне 2017 года в составе «Уильямса». За год до этого был резервным гонщиком британской команды. После двух сезонов перешёл в «Рейсинг Пойнт», владельцем которого стал его отец Лоуренс Стролл.

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