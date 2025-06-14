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Хорнер: надеюсь, в Канаде Цунода обретёт уверенность

Хорнер: надеюсь, в Канаде Цунода обретёт уверенность
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл результаты пятничных тренировок Гран-при Канады, прокомментировав темп пилота австрийского коллектива 25-летнего японца Юки Цуноды.

«Первая тренировка стала для нас хорошим началом. И сама трасса будет значительно улучшаться, хотя на ней всегда много изменений. Макс выглядел довольным, да и Юки провёл отличную первую сессию.

После Гран-при Испании Цунода провёл тесты на машине прошлых лет в Барселоне. И это пошло ему на пользу. Надеюсь, в Канаде он сможет обрести уверенность в себе», — приводит слова Хорнера издание Total Motorsport.

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