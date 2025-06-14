Стюард Ф-1: если Ферстаппен нарушит в Канаде, то не обязательно получит штрафные баллы

Австрийский стюард Формулы-1 Вильгельм Сингер высказался по поводу ситуации четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» со штрафными баллами. На данный момент на счету нидерландца 11 баллов и, в случае получения 12-го в течение ближайших двух Гран-при, он будет дисквалифицирован на один уикенд.

«Нарушение всегда влечёт за собой штраф, но не всегда штрафные очки. Стюарды путём голосования могут сделать свою собственную оценку. Для Австрии было бы важно, чтобы Ферстаппен смог участвовать в гонке здесь», — приводит слова Сингера издание GPblog.

В 19:30 мск запланирована третья практика Гран-при Канады, а в 23:00 мск — квалификация.