Хорнер отреагировал на комментарий Йоса Ферстаппена про нежелание ехать вместе в отпуск

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слова бывшего пилота «Королевских гонок» Йоса Ферстаппена, являющегося отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена, про нежелание ехать в совместный отпуск.

«Я думаю, что всегда важно вместе смотреть в будущее. Йос прав. Я испытываю огромное уважение ко всему, что он сделал для Макса. И мы не должны забывать, что должны делать это вместе. Это один из самых соревновательных видов спорта в мире. Нам удастся бросить вызов «Макларену» только в том случае, если мы будем работать вместе, как команда», — приводит слова Хорнера издание GPblog.