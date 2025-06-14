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Хорнер отреагировал на комментарий Йоса Ферстаппена про нежелание ехать вместе в отпуск

Хорнер отреагировал на комментарий Йоса Ферстаппена про нежелание ехать вместе в отпуск
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слова бывшего пилота «Королевских гонок» Йоса Ферстаппена, являющегося отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена, про нежелание ехать в совместный отпуск.

«Я думаю, что всегда важно вместе смотреть в будущее. Йос прав. Я испытываю огромное уважение ко всему, что он сделал для Макса. И мы не должны забывать, что должны делать это вместе. Это один из самых соревновательных видов спорта в мире. Нам удастся бросить вызов «Макларену» только в том случае, если мы будем работать вместе, как команда», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

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