«Никаких тревожных звоночков». Пиастри — о шестом месте во второй практике ГП Канады Ф-1

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», прокомментировал 14-й результат в первой практике и шестой во второй на 10-м этапе сезона 2025 года Гран-при Канады.

«Обновления показали то, чего мы от них ожидали, но, надеюсь, мы сможем найти немного больше скорости. Я думаю, мы сделали хороший шаг от первой тренировки ко второй, и нам просто нужно попытаться повторить тот же шаг ещё раз.

Никаких тревожных звоночков, я просто пытаюсь вывести машину в лучшее рабочее окно настроек, как и себя», — приводит слова Пиастри издание RaceFans.

Ранее его напарник Ландо Норрис назвал пятничные заезды худшими в 2025 году.