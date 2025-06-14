«Никаких тревожных звоночков». Пиастри — о шестом месте во второй практике ГП Канады Ф-1
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», прокомментировал 14-й результат в первой практике и шестой во второй на 10-м этапе сезона 2025 года Гран-при Канады.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Свободная практика 2
14 июня 2025, суббота. 00:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.123
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.028
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.288
«Обновления показали то, чего мы от них ожидали, но, надеюсь, мы сможем найти немного больше скорости. Я думаю, мы сделали хороший шаг от первой тренировки ко второй, и нам просто нужно попытаться повторить тот же шаг ещё раз.
Никаких тревожных звоночков, я просто пытаюсь вывести машину в лучшее рабочее окно настроек, как и себя», — приводит слова Пиастри издание RaceFans.
Ранее его напарник Ландо Норрис назвал пятничные заезды худшими в 2025 году.
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