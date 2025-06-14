В «Макларене» показали модель гиперкара для участия в WEC и «24 часах Ле-Мана»

Команда «Макларен» показала модель гиперкара для чемпионата мира по гонкам на выносливость, который будет использоваться коллективом при их возвращении в эту серию в 2027 году.

«Возвращение «Макларена» в чемпионат мира по гонкам на выносливость знаменует начало новой и захватывающей главы для нас. У нас богатая история в этом виде спорта, мы участвовали в гонках и победили в нашей первой попытке в Ле-Мане в 1995 году», — подчеркнул генеральный директор «Макларена» Зак Браун на презентации.

Фото: McLaren

Фото: McLaren

Фото: McLaren

Напомним, «Макларен» возвращается в чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) и для участия в легендарном гоночном марафоне «24 часа Ле-Мана» c 2027 года.

На данный момент «Макларен» принимает участие в пяти различных гоночных сериях — Формуле-1, IndyCar, в женском чемпионате под названием Академия Формулы-1, Формуле-Е и киберспортивном симрейсинге, однако покинет электросерию по окончании сезона.