«Женись на мне, а то мой парень не хочет». Фанатка обратилась к Норрису

Забавный момент попал в камеры телетрансляции во время тренировок Гран-при Канады, которые прошли в пятницу, 13 июня, на трассе имени Жиля Вильнёва в Монреале. Фанаты пилота «Макларена» Ландо Норриса, расположившиеся на трибунах, принесли с собой плакат, написанный от имени девушки. На плакате была нанесена надпись: «Ландо, не хочешь жениться на мне? О боже! А то мой парень не хочет».

Фото: Кадр из трансляции

Примечательно, что плакат в руках держал именно молодой человек, а девушка только помогала ему.

Напомним, Норрис после девяти этапов сезона-2025 Формулы-1 располагается на второй позиции в личном зачёте, уступая своему напарнику Оскару Пиастри.