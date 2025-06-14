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«Последнее, что нужно «Феррари». Эксперт — о возможном увольнении Вассёра

«Последнее, что нужно «Феррари». Эксперт — о возможном увольнении Вассёра
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт и комментатор Мартин Брандл поделился мнением о слухах про возможное увольнение Фредерика Вассёра из «Феррари».

«Конечно, может быть, угроза и есть, но уволить Фредерика Вассёра было бы безумием. Неужели проблема в нём? Не считаю, что он является проблемой. В данный момент машина недостаточно быстрая, а это связано со всеми членами команды. Кем его менять? Придёт новый босс, все начнут действовать осторожнее. Начнут работать изолированно, потому что будет необходимо понять их положение при новом руководителе.

Это последнее, что нужно «Феррари». У Фреда огромный опыт. Он способен работать под прессингом. Всего год назад я брал у него интервью здесь, и все праздновали его успехи в преобразовании команды», — приводит слова Мартина Брандла RacingNews365.

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