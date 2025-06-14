Цунода: я должен начать попадать в третий сегмент квалификации

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода поставил перед собой цель попасть в десятку сильнейших в квалификации Гран-при Канады.

«Думаю, мы сумели добиться неплохого результата в вопросе работы по поиску оптимальных настроек болида. Но, конечно, в настоящий момент этого недостаточно. Мы постараемся прибавить в субботу. Я должен начать попадать в третий сегмент квалификации, в этом цель. Посмотрим, как сложится суббота. Мы по-прежнему можем сделать нашу машину быстрее. Посмотрим, как мы со всем справимся», — приводит слова Юки Цуноды RaceFans.

Цунода набрал всего семь очков за семь последних гонок после перехода в «Ред Булл».