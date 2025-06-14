Экипаж «Порше» лидирует после двух часов «24 часов Ле-Мана»

Экипаж команды «Порше Пенске» под номером 5 в составе Жюльена Андлауэра, Микаэля Кристиансена и Матьё Жамине лидирует в гонке «24 часа Ле-Мана» по истечении двух часов суточного марафона.

Вторую позицию на данный момент в гонке занимает экипаж «Феррари» под номером 50, в котором выступают Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен. Третье место в «абсолюте» и классе гиперкаров у второго экипажа «Порше Пенске» в составе Мэтта Кэмпбелла, Кевина Эстре и Лоренса Вантора.

В классе LMP2 лидирует экипаж команды «Интер Европол» под номером 43, в составе которой выступают Том Дилльманн, Якуб Смеховецки и Ник Йеллоли.

Среди машин класса GT3 первое место в настоящий момент занимает команда «Рейсинг Спирит оф Ле-Ман» под номером 10, в составе которой выступает сын бывшего пилота Формулы-1 Рубенса Баррикелло Эдуардо, а также Дерек Дебоэр и Валентин Хассе-Кло.