Росберг: если Линдблад хочет, пусть идёт в «Ред Булл», Хаджар должен отказаться

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о будущей карьере пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара.

«Ему стоит послушать меня, как я сказал, если его попросят пойти в «Ред Булл», то он должен сказать «нет». У него нет выбора. Он должен отказать. Ты не хочешь быть рядом с Ферстаппеном.

Албон, который выступал невероятно на фоне Карлоса Сайнса, он побил Сайнса в этом году. Но он очень много проигрывал Сайнсу. И со всеми этими парнями было так. Хаджар должен отказаться. Линдблад? Если хочет, пусть садится в «Ред Булл». Это его дело.

То, где есть сейчас Исак, — это хорошее место. Машина работает хорошо. Нужно поработать там пару-тройку лет и получить важный опыт», — сказал Нико Росберг в эфире Sky Sports.