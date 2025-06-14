Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Росберг: если Линдблад хочет, пусть идёт в «Ред Булл», Хаджар должен отказаться

Росберг: если Линдблад хочет, пусть идёт в «Ред Булл», Хаджар должен отказаться
Комментарии

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о будущей карьере пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара.

«Ему стоит послушать меня, как я сказал, если его попросят пойти в «Ред Булл», то он должен сказать «нет». У него нет выбора. Он должен отказать. Ты не хочешь быть рядом с Ферстаппеном.

Албон, который выступал невероятно на фоне Карлоса Сайнса, он побил Сайнса в этом году. Но он очень много проигрывал Сайнсу. И со всеми этими парнями было так. Хаджар должен отказаться. Линдблад? Если хочет, пусть садится в «Ред Булл». Это его дело.

То, где есть сейчас Исак, — это хорошее место. Машина работает хорошо. Нужно поработать там пару-тройку лет и получить важный опыт», — сказал Нико Росберг в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
«Факт». Исак Хаджар категорично ответил, готов ли к переходу в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android