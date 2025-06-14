Норрис — лучший в третьей тренировке Гран-при Канады, Хэмилтон — четвёртый

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал быстрейшее время по итогам третьей тренировки Гран-при Канады. Вторым по итогам сессии стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третьим — пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Четвёртое время осталось за семикратным чемпионом мира пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном.

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам сессии стал пятым.

Лидер чемпионата, напарник Норриса Оскар Пиастри по итогам сессии показал восьмое время.

Формула-1. Гран-при Канады. Третья свободная практика

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:11.799

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.078

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.151

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.251

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.273

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.448

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.549

8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.720

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.720

10. Александер Албон («Уильямс») +0.774

11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.852

12. Пьер Гасли («Альпин») +0.885

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.992

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.995

15. Оливер Берман («Хаас») +1.026

16. Эстебан Окон («Хаас») +1.028

17. Франко Колапинто («Альпин») +1.261

18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.273

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.373

20. Юки Цунода («Ред Булл») +1.774.