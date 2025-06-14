Норрис — лучший в третьей тренировке Гран-при Канады, Хэмилтон — четвёртый

Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал быстрейшее время по итогам третьей тренировки Гран-при Канады. Вторым по итогам сессии стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третьим — пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
Четвёртое время осталось за семикратным чемпионом мира пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном.
Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам сессии стал пятым.
Лидер чемпионата, напарник Норриса Оскар Пиастри по итогам сессии показал восьмое время.
Формула-1. Гран-при Канады. Третья свободная практика
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:11.799
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.078
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.151
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.251
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.273
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.448
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.549
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.720
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.720
10. Александер Албон («Уильямс») +0.774
11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.852
12. Пьер Гасли («Альпин») +0.885
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.992
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.995
15. Оливер Берман («Хаас») +1.026
16. Эстебан Окон («Хаас») +1.028
17. Франко Колапинто («Альпин») +1.261
18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.273
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.373
20. Юки Цунода («Ред Булл») +1.774.