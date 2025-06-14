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Цуноде и Бортолето грозят штрафы на старте Гран-при Канады за обгоны под красными флагами

Сразу два гонщика были вызваны к стюардам за обгон под красными флагами в ходе третьей тренировки Гран-при Канады. Нарушения допустили пилот «Ред Булл» Юки Цунода и гонщик «Кик-Заубер» Габриэл Бортолето.

И японцу, и бразильцу могут грозить штрафы в виде потери позиций на стартовой решётке.

Напомним, квалификация Гран-при Канады пройдёт сегодня, 14 июня. Начало сессии намечено на 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Канады.

Напомним, первое место в Кубке конструкторов после девяти этапов уверенно занимает «Макларен», на счету которого 362 очка. На второй позиции располагается «Феррари», у которой 165 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Мерседес». В активе немецкой команды 159 очков.