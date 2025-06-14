В паддоке Формулы-1 появились слухи о возможном переходе Алонсо в «Альпин»

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт сообщил, что испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо в ходе Гран-при Канады уже четыре раза посетил моторхоум «Альпин», что породило слухи о его возможном уходе из «Астон Мартин» во французскую команду.

«Пока продолжается история с чехардой пилотов в «Альпин», возник слух о Фернандо Алонсо. Эти слухи появились сегодня утром в паддоке. Алонсо уже четыре раза был в моторхоуме «Альпин» за весь уикенд. И дело не в том, чтобы пообщаться со старым другом Флавио Бритаоре.

Происходит ли что-то, что может заставить Фернандо Алонсо вернуться в Энстоун уже в четвёртый раз? Следите за новостями, это пока просто слухи из паддока», — сказал Крофт в эфире Sky Sports.