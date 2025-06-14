В «Астон Мартин» отреагировали на слухи о визитах Алонсо в «Альпин»

Исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл высказался о посещении двукратным чемпионом Формулы-1 Фернандо Алонсо моторхоума «Альпин».

«Фернандо может заглядывать в боксы любой команды. Я не против. У него множество знакомых в разных командах на пит-лейне. Я рад тому, что Фернандо связан с нами контрактом на следующий сезон, и, надеюсь, он останется с нами на более долгий срок в качестве амбассадора бренда.

Работать с ним здорово, это правда. Отлично, когда в команде есть такой человек, который живет конкуренцией, который толкает команду вперёд и полностью заряжает её своей энергией», — приводит слова Кауэлла Sky Sports.