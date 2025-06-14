Дональд Трамп может провести тесты машины Формулы-1 — Canal+

Президент США Дональд Трамп может сесть за руль болида Формулы-1 «Макларен» и провести частные тесты. Об этом сообщил комментатор Жюльен Фебро в эфире телеканала Canal+.

По информации источника, эти тесты могут пройти на трассе в Остине (штат Техас, США) на следующей неделе. На этой же трассе проходит один из этапов чемпионата мира — Гран-при США.

Дональд Трамп известен своей любовью к автоспорту. Ранее он посетил шестой этап чемпионата мира — Гран-при Майами. Кроме того, Трамп присутствовал на открытии сезона NASCAR Cup Series — «Дейтоне-500».

«Макларен» лидирует в чемпионате мира как в Кубке конструкторов, так и в личном зачёте, где первое место занимает пилот команды Оскар Пиастри.