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Три «Феррари» лидируют в «24 часах Ле-Мана» после 6 часов, экипаж Росси — первый в GT3

Экипаж команды «Феррари» под номером 50 в составе Антонио Фуоко, Мигеля Молины и Никласа Нильсена лидирует в гонке «24 часа Ле-Мана» по истечении шести часов суточного марафона.

Вторую позицию на данный момент в гонке занимает экипаж «Феррари» под номером 51, в котором выступают Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци и Алессандро Пер Гиди. Третье место в «абсолюте» и классе гиперкаров у третьего экипажа «Феррари» — частной «АФ Корсе» в составе Фила Хэнсона, Роберта Кубицы и Йефии Йе.

В классе LMP2 лидирует экипаж команды «Панис Рейсинг» под номером 48, в составе которой выступают Оливер Грэй, Эстебан Массон и Франк Перера.

Среди машин класса GT3 первое место в настоящий момент занимает команда «Тим ВРТ» под номером 46, в составе которой выступают Валентино Росси, Кельвин ван дер Линде и Ахмад Аль Харти.