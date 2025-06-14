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Цунода потеряет 10 позиций на старте Гран-при Канады за обгон Пиастри под красными флагами

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода получил штраф в 10 позиций на стартовой решётке за обгон под красными флагами в третьей тренировке Гран-при Канады. Цунода обогнал в режиме красных флагов пилота «Макларена» Оскара Пиастри.

Примечательно, что красные флаги были вызваны аварией именно Оскара Пиастри.

Таким образом, Цунода почти наверняка будет стартовать из последних рядов стартового поля.

В настоящий момент в Монреале проходит квалификация Гран-при Канады. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию сессии.

Напомним, первое место в Кубке конструкторов после девяти этапов уверенно занимает «Макларен», на счету которого 362 очка. На второй позиции располагается «Феррари», у которой 165 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Мерседес». В активе немецкой команды 159 очков.