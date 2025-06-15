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Хаджара может ждать штраф на стартовой решётке Гран-при Канады

Хаджара может ждать штраф на стартовой решётке Гран-при Канады
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Пилот команды «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар может потерять позиции на стартовой решётке Гран-при Канады из-за нарушения в первом сегменте квалификации.

Французский гонщик заблокировал пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса в пятом и шестом поворотах, из-за чего испанец потерял время и не сумел пройти во второй сегмент квалификации.

Стюарды обратили внимание на этот инцидент, так что Хаджару после финиша квалификации предстоит отправиться к ним с объяснениями.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
14 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:10.899
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.160
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.221

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации.

Напомним, первое место в Кубке конструкторов после девяти этапов уверенно занимает «Макларен», на счету которого 362 очка. На второй позиции располагается «Феррари», у которой 165 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Мерседес». В активе немецкой команды 159 очков.

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