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Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады, Ферстаппен — второй, Пиастри — третий

Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады, Ферстаппен — второй, Пиастри — третий
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады. Вторым по итогам сессии стал четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Его напарник Ландо Норрис по итогам квалификации показал седьмой результат.

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал пятым.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
14 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:10.899
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.160
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.221

Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:10.899.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.160.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.221.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.492.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.627.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.687.
7. Ландо Норрис («Макларен») +0.726.
8. Шарль Леклер («Феррари») +0.783.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.968.
10. Александр Албон («Уильямс») +1.008.

После второго сегмента выбыли:

11. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:12.102.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 1:12.142.
13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:12.183.
14. Оливер Берман («Хаас») — 1:12.340.
15. Эстебан Окон («Хаас») — 1:12.634.

После первого сегмента выбыли:

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:12.385.
17. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:12.398.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.517.
19. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:12.525.
20. Пьер Гасли («Альпин») — 1:12.657.

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