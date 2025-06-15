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Пиастри прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Канады

Пиастри прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Канады
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третью позицию по итогам квалификации Гран-при Канады.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
14 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:10.899
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.160
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.221

«Если честно, учитывая тренировки, я очень доволен собой. Мы переломили ситуацию. Было непросто выбрать шины на финальный сегмент — «медиум» или «софт». Мы выбрали «софт», поскольку у нас возникло много проблем, мы хотели действовать последовательно. В целом я доволен третьим местом, что для нас в этом году не совсем привычно, но я приму этот результат», — сказал Оскар Пиастри в эфире Sky Sports после завершения квалификации.

Напомним, победу по итогам квалификации одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Компанию на первом ряду ему составит пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

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