Пиастри прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Канады

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третью позицию по итогам квалификации Гран-при Канады.

«Если честно, учитывая тренировки, я очень доволен собой. Мы переломили ситуацию. Было непросто выбрать шины на финальный сегмент — «медиум» или «софт». Мы выбрали «софт», поскольку у нас возникло много проблем, мы хотели действовать последовательно. В целом я доволен третьим местом, что для нас в этом году не совсем привычно, но я приму этот результат», — сказал Оскар Пиастри в эфире Sky Sports после завершения квалификации.

Напомним, победу по итогам квалификации одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Компанию на первом ряду ему составит пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.