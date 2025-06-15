Ферстаппен отреагировал на второе место в квалификации Гран-при Канады

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал вторую позицию по итогам квалификации Гран-при Канады.
«Весь уикенд я чувствовал себя неплохо, машина находилась в хорошем окне. Здесь необходима эффективность на прямых, и в целом нам её хватило. Я доволен квалификацией, машина, как я уже сказал, вела себя здорово. Было трудно выбрать, какие шины использовать в концовке, но, я думаю, что наш выбор — «медиум» — оказался правильным.
Я бы, конечно, предпочёл стартовать с поула, но всё в порядке. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Я очень доволен тем, чего мы сегодня добились — попали на первый ряд. Надеюсь, завтра проведём хорошую гонку», — сказал Макс Ферстаппен в эфире Sky Sports после завершения квалификации.
Напомним, победу по итогам квалификации одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
- 15 июня 2025
-
01:43
-
01:35
-
01:27
-
01:23
-
01:22
-
00:53
-
00:45
-
00:37
-
00:31
-
00:12
-
00:02
- 14 июня 2025
-
23:55
-
23:16
-
23:00
-
22:26
-
21:46
-
21:42
-
21:02
-
20:32
-
20:09
-
19:00
-
18:45
-
18:36
-
17:59
-
17:34
-
16:50
-
16:48
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
15:43
-
14:59
-
14:55
-
13:49
-
13:33