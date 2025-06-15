Ферстаппен отреагировал на второе место в квалификации Гран-при Канады

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал вторую позицию по итогам квалификации Гран-при Канады.

«Весь уикенд я чувствовал себя неплохо, машина находилась в хорошем окне. Здесь необходима эффективность на прямых, и в целом нам её хватило. Я доволен квалификацией, машина, как я уже сказал, вела себя здорово. Было трудно выбрать, какие шины использовать в концовке, но, я думаю, что наш выбор — «медиум» — оказался правильным.

Я бы, конечно, предпочёл стартовать с поула, но всё в порядке. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Я очень доволен тем, чего мы сегодня добились — попали на первый ряд. Надеюсь, завтра проведём хорошую гонку», — сказал Макс Ферстаппен в эфире Sky Sports после завершения квалификации.

Напомним, победу по итогам квалификации одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.