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Ферстаппен отреагировал на второе место в квалификации Гран-при Канады

Ферстаппен отреагировал на второе место в квалификации Гран-при Канады
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал вторую позицию по итогам квалификации Гран-при Канады.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
14 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:10.899
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.160
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.221

«Весь уикенд я чувствовал себя неплохо, машина находилась в хорошем окне. Здесь необходима эффективность на прямых, и в целом нам её хватило. Я доволен квалификацией, машина, как я уже сказал, вела себя здорово. Было трудно выбрать, какие шины использовать в концовке, но, я думаю, что наш выбор — «медиум» — оказался правильным.

Я бы, конечно, предпочёл стартовать с поула, но всё в порядке. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Я очень доволен тем, чего мы сегодня добились — попали на первый ряд. Надеюсь, завтра проведём хорошую гонку», — сказал Макс Ферстаппен в эфире Sky Sports после завершения квалификации.

Напомним, победу по итогам квалификации одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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