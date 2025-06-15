Расселл прокомментировал победу в квалификации Гран-при Канады
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал победу в квалификации Гран-при Канады.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
14 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:10.899
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.160
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.221
«Сегодня отличный день! Последний круг был одним из самых волнующих в моей жизни. На руле отображается дельта, и я видел, что в каждом повороте прибавляю по десятой. Я входил в последний поворот с преимуществом в шесть десятых и подумал: «О, мощный круг!» Когда я пересёк линию и увидел, что мы на первой позиции, это стало сюрпризом, приятным, конечно, я доволен», — сказал Джордж в эфире Sky Sports после завершения квалификации.
Напомним, вторым по итогам квалификации стал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим стал лидер чемпионата, гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.
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