Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал победу в квалификации Гран-при Канады.

«Сегодня отличный день! Последний круг был одним из самых волнующих в моей жизни. На руле отображается дельта, и я видел, что в каждом повороте прибавляю по десятой. Я входил в последний поворот с преимуществом в шесть десятых и подумал: «О, мощный круг!» Когда я пересёк линию и увидел, что мы на первой позиции, это стало сюрпризом, приятным, конечно, я доволен», — сказал Джордж в эфире Sky Sports после завершения квалификации.

Напомним, вторым по итогам квалификации стал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим стал лидер чемпионата, гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.