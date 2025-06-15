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«У меня меньше штрафных баллов». Расселл — о борьбе с Ферстаппеном в первом повороте

«У меня меньше штрафных баллов». Расселл — о борьбе с Ферстаппеном в первом повороте
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о возможной борьбе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в первом повороте в гонке Гран-при Канады.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
14 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:10.899
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.160
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.221

«Старт с первого ряда с Максом? Мы приятели, всё в порядке. И у меня в запасе побольше штрафных баллов на суперлицензии, так что посмотрим», — сказал Джордж Расселл в эфире Sky Sports после завершения квалификации.

Напомним, вторым по итогам квалификации стал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим стал лидер чемпионата, гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

Напомним, Макс Ферстаппен находится в одном шаге от дисквалификации — в его суперлицензии уже 11 баллов. В случае, если на Гран-при Канады или Австрии Ферстаппен получит штрафной балл, он пропустит гонку.

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