«Феррари» лидирует в «абсолюте», Росси — в классе GT3 после 8 часов «24 часов Ле-Мана»

Экипаж команды «Феррари» под номером 83 в составе Фила Хэнсона, Роберта Кубицы и Йефии Йе лидирует в гонке «24 часа Ле-Мана» по истечении шести часов суточного марафона.

Вторую позицию на данный момент в гонке занимает экипаж «Феррари» под номером 51, в котором выступают Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци и Алессандро Пер Гиди. Третье место в «абсолюте» и классе гиперкаров у экипажа «Порше» под номером 6 в составе Мэтта Кэмпбелла, Кевина Эстре и Лоренса Вантора.

В классе LMP2 лидирует экипаж команды «Интер Европол» под номером 43, в составе которой выступают Том Дилльманн, Якуб Смеховецки и Ник Йеллоли.

Среди машин класса GT3 первое место в настоящий момент занимает команда «Тим ВРТ» под номером 46, в составе которой выступают Валентино Росси, Кельвин ван дер Линде и Ахмад Аль Харти.