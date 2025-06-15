Норрис: просто слишком много ошибок. Я ударил стену на последнем круге

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Канады.

«Неидеально. Просто слишком много ошибок. Я ударил стену на последнем круге. У меня была уверенность в себе, ощущения от машины сегодня были хорошими, просто я сделал слишком много ошибок.

Гоночный темп неплохой, но он был не таким хорошим, как у Макса. Очевидно, на этой трассе у нас нет преимущества по сравнению с обычной ситуацией. На этой трассе нужна плавность движения и способность атаковать бордюры и неровности при очень низком уровне сцепления.

Наша машина всё ещё быстра. Возможно, шины «медиум» были чуть быстрее в конце квалификации. Думаю, наш темп достаточно хорош, но я снова слишком далеко", — приводит слова Норриса Sky Sports.