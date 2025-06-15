Шарль Леклер: я всё испортил. Круг был достаточно хорош для поула

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственную ошибку на последнем быстром круге в квалификации Гран-при Канады, из-за которой монегаск занял только восьмое место.

«Темп у нас был. Думаю, машина была достаточно хороша для поула, но я всё испортил и очень раздражён. Не знаю, стоило ли выезжать на последнюю попытку так рано. В итоге мы оказались в ситуации, когда Исак находился в шестом-седьмом поворотах. Он был в ста метрах впереди, но с нынешними машинами и на такой трассе ты теряешь всё сцепление.

Досадно, ведь до этого момента… Да, мы проехали только семь поворотов, но я думаю, что круг был достаточно хорош для поула. Я очень расстроен. Думаю, сегодня машина была действительно хороша, а мы не выжали максимум", — приводит слова Леклера RaceFans.