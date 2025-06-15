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Хэмилтон не верит, что у Леклера был шанс побороться за поул-позишен

Хэмилтон не верит, что у Леклера был шанс побороться за поул-позишен
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Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Канады и высказал сомнение, что его напарник Шарль Леклер мог бы сразиться за поул-позишен, даже если бы монегаск не ошибся на последнем быстром круге.

«С настройками мы сделали всё, что могли. Мы без устали работали весь уикенд, пытаясь стать быстрее, но я просто не думаю, что эта машина может поехать намного быстрее. Определённо, не думаю, что мы можем сражаться с парнями впереди. Нам просто нужно это принять.

У Шарля было хорошее начало круга. Очевидно, он его не закончил. Может, он бы оказался на пару десятых быстрее, но это не позволило бы нам оказаться на первом ряду. При этом другие были на «медиуме» — не уверен, почему мы не рассматривали такой вариант. Мы думали, ну или нам сказали, что «софт» будет лучше, поэтому ехали на нём.

Надеюсь, при старте с пятого места я смогу бороться. У нас есть свежие шины, новый «медиум» и два новых «харда» — это может стать небольшим преимуществом относительно машин впереди. Просто буду стремиться к борьбе за подиум", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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