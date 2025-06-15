«Уикенд уничтожен». Сайнс высказался о блокировке со стороны Хаджара в квалификации

Гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал блокировку со стороны Исака Хаджара, из-за которой испанец не пробился во второй сегмент квалификации Гран-при Канады.

«Меня не волнует, был я быстр или нет. Просто в первом сегменте парень находится посреди трассы и полностью портит тебе квалификацию, что значит, что уикенд уничтожен. Я 17-й, хотя должен был сражаться за третий сегмент и топ-8. Невероятно расстроен.

Я увидел Хаджара уже в третьем-четвёртом поворотах и был удивлён, что он не ушёл с дороги. Я уже там потерял десятую или две в грязном воздухе, но думал: «Хорошо, он просто играет в эти игры с грязным воздухом». Это не блокировка, но он обеспечивал для меня грязный воздух, что стоило десятой.

А затем я осознал, заходя в пятый поворот, что он так и не уходит с траектории. Мне пришлось поднять ногу с педали газа и затем обогнать его в шестом повороте, словно это гонка. Очевидно, из-за этого я вошёл в шестой-седьмой повороты не по оптимальной траектории. Я потерял ещё две-три десятые, а в итоге не хватило двадцати тысячных до второго сегмента. Вот такой запас у нас был. Честно, это очень расстраивает, но что есть, то есть", — приводит слова Сайнса Motorsport.